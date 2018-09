Herzlich Willkommen im Erlebnispark!

Du suchst ein Abenteuer? Dann komm zu uns!

Ob Action in unserem Klettergarten oder 3 D Bogenschießen Parcours oder in unserem virtuellen Raum, in unserem naturbelassenen Park findest du genau das richtige Angebot.

Familien mit Kindern unter drei Jahren und darüber, Jugendliche, Erwachsene und Oma und Opa, bei uns ist für alles etwas dabei. Der Freizeitpark wo alles an einem Ort ist.